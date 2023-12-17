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В Honda показали заезд Макса Ферстаппена на кроссовере с мотором из IndyCar

На YouTube-канале Honda Racing Corporation появилось видео, посвящённое заездам Макса Ферстаппена на уникальном кроссовере Honda CR-V Hybrid Racer с двигателем от машины американской «формульной» серии IndyCar. Заезды проходили на овале в Хомстеде, регулярно принимающем этапы NASCAR Cup Series, а инструктировал чемпиона Формулы-1 экс-пилот IndyCar Джеймс Хинчклифф.

Права на видео принадлежат Honda Racing Corporation. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Honda Racing Global.

Автомобиль Honda CR-V Hybrid Racer был представлен в феврале 2023 года. От серийного CR-V у машины лишь верхняя часть кузова, а большая его часть была создана с нуля из углепластика. В машине также используются компоненты подвески машины IndyCar, а часть элементов взята с Acura NSX GT-3 Evo.

Двигатель машины расположен сзади — и это 2,2-литровый Honda Indy V6 с двумя турбокомпрессорами. Мощность силовой установки — 800 лошадиных сил.

Сообщается, что машина используется подразделением Honda Racing Corporation как испытательный полигон для отработки новых технологий на трассе.