Хорнер объяснил провал «Ред Булл» в Сингапуре

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о Гран-при Сингапура, ставшем для австрийской команды единственным в сезоне, где она не смогла подняться на высшую ступень пьедестала.

«Думаю, что эта гонка отражает действительность. В этом году победа выглядела лёгкой, но победа никогда не даётся легко. Небольшой перевес решает, достигнете ли вы цели или нет. Что же касается настроек, то мы представили то, к чему нас привело моделирование, и это просто не сработало в квалификации.

В гонке же темп вернулся к нам. Думаю, если бы мы знали то, о чём стало известно после ивента, то были бы гораздо конкурентоспособней», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.

Ранее Хорнер рассказал, за счёт чего «Ред Булл» прервал гегемонию «Мерседеса» в Ф-1.