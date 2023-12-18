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Экс-чемпион Ф-1 предположил, в каком случае Хэмилтон обойдёт Ферстаппена в борьбе за титул

Экс-чемпион Ф-1 предположил, в каком случае Хэмилтон обойдёт Ферстаппена в борьбе за титул
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Бывший чемпион Формулы-1, британец Дженсон Баттон высказал мнение, что его соотечественник, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сможет завоевать восьмой титул в «Королевских гонках» при соблюдении определённых обстоятельств. По словам Баттона, одним из условий является подходящая машина, которая должна оказаться в распоряжении Хэмилтона.

«Льюис не стал бы участвовать в гонках, если бы не считал, что он достаточно хорош. Льюис определённо достаточно хорош, чтобы выигрывать гонки и выигрывать чемпионат – на правильной машине. Противостоять Максу сложно, но если Льюис будет на машине, которая ему подходит, а Макс на машине, которая ему подходит… В общем, я с нетерпением жду этого сражения», — приводит слова Баттона France24.

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