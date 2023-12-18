Берни Экклстоун: в программе «Ред Булл» Мика Шумахера поняли бы лучше

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о немецком гонщике Мике Шумахере. В настоящий момент сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера является резервистом «Мерседеса». В 2024 году Мик будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость за команду «Альпин».

«В программе «Ред Булл», к примеру, Мика поняли бы лучше. Там ему бы помогли и повели вперёд. Он должен бороться. Он должен показать, что всё ещё в состоянии демонстрировать хорошие результаты», — приводит слова Экклстоуна Sport1.de со ссылкой на RTL.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас», боевым пилотом которого он являлся, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.