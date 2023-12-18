Берни Экклстоун: Мику Шумахеру следует забыть свою фамилию

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о шансах сына семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера Мика вернуться в Формулу-1 в качестве боевого пилота.

«Мик не должен ждать, что кто-то захочет его взять к себе из-за имени. Ему следует забыть свою фамилию и развиваться как личность. Возможно, [команды Формулы-1] скажут, что допустили ошибку и стоит попробовать ещё раз», — приводит слова Экклстоуна Sport1.de со ссылкой на RTL.

В настоящий момент Мик является резервистом «Мерседеса». В 2024 году он будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость за команду «Альпин». Немец покинул команду «Хаас», боевым пилотом которого являлся, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. Сейчас Мику 24 года.