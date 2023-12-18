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Первый автомобиль от Xiaomi замечен на дорогах без камуфляжа

Первый автомобиль от Xiaomi замечен на дорогах без камуфляжа
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Первый автомобиль от китайской компании Xiaomi — электрический SU7 — заметили во время испытаний на дорогах общего пользования. Фотографии новинки появлялись и ранее, однако машина впервые оказалась на публике без камуфляжной расцветки.

Дизайн электромобиля был раскрыт в середине ноября, когда информация о нём появилась в реестре Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Автомобиль будет представлен в трёх вариантах: стандартном, SU7 Pro и SU7 Max, а их производством займётся BAIC Motor.

Известно, что у автомобиля будет заднеприводная версия с двигателем мощностью порядка 295 лошадиных сил, а также 664-сильная полноприводная. Максимальная скорость, в зависимости от типа привода, будет ограничена на уровне 210 км/ч и 265 км/ч соответственно.

Официальная презентация автомобиля ещё не состоялась, однако ожидается, что производство новинки стартует уже в декабре, а первые владельцы получат автомобиль в феврале 2024 года.

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