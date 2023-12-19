Экс-пилот «Феррари»: Леклер очень близок к Ферстаппену по уровню пилотирования

Экс-пилот Формулы-1 Рене Арну, выступавший за «Феррари», поделился мнением о доминировании «Ред Булл» и их пилота Макса Ферстаппена, а также заявил, что монегаск Шарль Леклер из «Феррари» находится на одном уровне пилотирования с трёхкратным чемпионом мира.

«Макс — потрясающий гонщик. Взгляните на записи с онбордов. Макс притормаживает, поворачивает, держит руль неподвижно и входит по чёткой линии в повороты. Другим гонщикам приходится постоянно вносить корректировки рулём. Если “Ред Булл“ построит такой же хороший болид к 2024 году, то соперников Ферстаппена ожидает ещё один трудный сезон.

Можно с уверенностью сказать, что Шарль Леклер был очень недоволен этим сезоном, однако его выступления были стабильно хорошими, в отличие от Карлоса Сайнса. Для меня Леклер — один из лучших пилотов в мире, по уровню он близок к Ферстаппену. Он мог бы посоперничать с Максом чуть больше [в прошедшем сезоне]. Однако, как я уже сказал, с таким болидом Ферстаппену легче показывать столь высокие результаты. “Феррари“ действительно страдали при работе с покрышками. После пяти кругов гонки Макс обычно расслаблялся», — заявил Арну в интервью La Gazzetta dello Sport.