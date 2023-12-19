Карлос Сайнс назвал главные карьерные ожидания в 2024 году

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего сезона и среди прочего отметил, что планирует начать сезон-2024 с пониманием, где он окажется годом позднее. Также он рассказал о плотности календаря Формулы-1 и важности Гран-при Испании. Кроме того, Сайнс заявил, что ожидает уплотнения результатов гонок и усиления конкуренции с «Ред Булл».

«Моя цель — начать 2024 год, зная, где я буду участвовать в гонках в 2025 году. Мой приоритет — оставаться в “Феррари“ ещё много лет. Нам нужно договориться с командой, и у нас есть ещё три месяца до первой гонки.

Если в Формуле-1 будет 24 этапа, то нам нужно найти способ, как составить календарь таким образом, чтобы персонал команд мог пережить чемпионат в славном здравии и на полной энергии. Психологическая и физическая подготовка будут ключевыми аспектами, но, чтобы пережить столь трудный сезон, многое придётся изменить. Мой приоритет — Гран-при Формулы-1 в Испании. У меня нет приоритета между Мадридом и Барселоной. Нам нужен значимый Гран-при, который составит хороший имидж Испании для тех, кто будет участвовать в гонке.

Наша ахиллесова пята — не стратегия. Когда у вас болид, резина на котором сильно деградирует, определить стратегию становится гораздо сложнее. Нашим слабым местом является гоночный темп и износ шин. Мы по-прежнему страдаем от потери скорости в быстрых поворотах. Думаю, были гонки, в которых [Макс] Ферстаппен и “Ред Булл“ сдерживали себя и не выкладывались на 100%. Теория и логика говорят нам о том, что болиды разных команд должны стать более равными. Однако “Ред Булл “ принимает много важных решений для сохранения преимущества», — приводит слова Сайнса журналист Альберт Фабрега в соцсети X (ранее Twitter).