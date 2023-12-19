Брандл: уверен, что в «Феррари» к Леклеру относятся как к королю

Экс-пилот Формулы-1, а ныне обозреватель гонок Мартин Брандл поделился мнением о Шарле Леклере и его перспективах в «Феррари». Брандл предположил, что Леклер находится в отличном положении, но должен держать в уме альтернативные варианты развития карьеры.

«Слухи слухами, но думаю, что Шарлю нравится в “Феррари“. Кто бы не хотел выступать за “Феррари“? Я уверен, что ему там хорошо платят и относятся к нему как к королю. Кроме того, они сдержали обещание и начинают побеждать. Знаю, что все контракты очень конфиденциальны, и даже если в его контракте прописана какая-то сумма за расторжение, то мы о ней никогда не узнаем. Если вы не одна из сторон или не участвуете в оформлении контракта, то никогда не узнаете его положений. Я не был бы удивлён, если бы он подписал долгосрочный контракт с “Феррари“, однако всегда необходимо держать в уме и другие варианты», — сказал Брандл Sky Sports.