ФИА ввела новое наказание для виновников появления красных флагов в Ф-2 и Ф-3

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в спортивные регламенты Формулы-2 и Формулы-3 перед сезоном-2024. Об этом сообщает пресс-служба ФИА.

Как сообщается, одним из важнейших изменений станет расширение наказания для пилотов, ставших причиной появления красных флагов во время квалификации. Согласно действующим правилам, любой гонщик, вызвавший появление красных флагов, не допускался до дальнейшего участия. В новом регламенте, помимо запрета на дальнейшее участие в сессии, вводится дополнительная санкция: пилот, ставший причиной появления красных флагов, может быть лишён лучшего времени на круге.

Также гонщики теперь лишаются права обжаловать решение об удалении времени круга.