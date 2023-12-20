Карлос Сайнс высказался о ситуации с заключением нового контракта с «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о возможности заключить новый контракт с командой. Карлос подтвердил, что хочет остаться в «Скудерии», но желал бы заключить многолетнее соглашение. При этом, согласно слухам, «Феррари» готова предложить Сайнсу контракт лишь на год.

«Конечно, я хотел бы продлить контракт, но сделать это более чем на год. Я чувствую, что меня ценит Фредерик Вассёр и вся семья «Феррари». Для гонщика это является главным приоритетом. Я убеждён, что мы можем достичь соглашения», — приводит слова Сайнса SoyMotor.

Контракт Сайнса с «Феррари» действует до конца сезона-2024.

Ранее о ситуации с переговорами о контрактах Сайнса и Шарля Леклера высказался руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр.