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Хюлькенберг ответил, видит ли он себя в гонках в возрасте Фернандо Алонсо

Хюлькенберг ответил, видит ли он себя в гонках в возрасте Фернандо Алонсо
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Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг признался, что рассчитывает выступать в Формуле-1 ещё несколько лет. В настоящий момент Хюлькенбергу 36 лет. По его словам, на данный момент он готов оставаться пилотом вплоть до 42 лет – именно столько сейчас Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин».

«Фернандо и Льюис — хорошие примеры. Они показывают, что ты всё ещё можешь оставаться быстрым, когда становишься старше. Вижу ли я себя в гонках в возрасте Алонсо? Сейчас мне 36. На сегодняшний день – да», — приводит слова Хюлькенберга издание GrandPX.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 Хюлькенберг занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав девять очков.

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