Петров, Квят, Сироткин и Мазепин примут участие в «Гонке чемпионов»

Четыре российских пилота Формулы-1 выступят в 26-й рождественской «Гонке чемпионов». Речь идёт о Виталии Петрове, Данииле Квяте, Сергее Сироткине и Никите Мазепине. Об этом информирует телеграм-канал First Place.
Соревнования пройдут на ледовом треке в «Сосновке» в пригороде Тольятти. Гонка запланирована на 13 января следующего года. Впервые она пройдёт в международном статусе. Действующим её победителем является Владимир Шешенин, победивший в финале Кирилла Ладыгина.
Полный список участников:
Виталий Петров – первый российский пилот Формулы-1;
Даниил Квят;
Сергей Сироткин;
Никита Мазепин;
Владимир Шешенин – действующий победитель «Гонки чемпионов»;
Кирилл Ладыгин – восьмикратный победитель «Гонки чемпионов»;
Дмитрий Брагин – чемпион России по кольцевым гонкам, трёхкратный победитель «Гонки чемпионов»;
Сергей Вязович – победитель ралли «Шёлковый путь» 2023 года в зачёте грузовиков;
Михаил Митяев – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам, победитель «Гонки чемпионов»;
Леонид Панфилов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;
Андрей Петухов – чемпион России по кольцевым гонкам;
Денис Ростилов – чемпион России по ралли;
Егор Санин – чемпион России по ралли-кроссу;
Михаил Симонов – чемпион России по кольцевым гонкам;
Александр Смоляр – бронзовый призёр чемпионата России по кольцевым гонкам;
Максим Туриев – чемпион России по картингу;
Рустам Фатхутдинов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;
Иван Чубаров – вице-чемпион России по кольцевым гонкам.