Петров, Квят, Сироткин и Мазепин примут участие в «Гонке чемпионов»

Четыре российских пилота Формулы-1 выступят в 26-й рождественской «Гонке чемпионов». Речь идёт о Виталии Петрове, Данииле Квяте, Сергее Сироткине и Никите Мазепине. Об этом информирует телеграм-канал First Place.

Соревнования пройдут на ледовом треке в «Сосновке» в пригороде Тольятти. Гонка запланирована на 13 января следующего года. Впервые она пройдёт в международном статусе. Действующим её победителем является Владимир Шешенин, победивший в финале Кирилла Ладыгина.

Полный список участников:

Виталий Петров – первый российский пилот Формулы-1;

Даниил Квят;

Сергей Сироткин;

Никита Мазепин;

Владимир Шешенин – действующий победитель «Гонки чемпионов»;

Кирилл Ладыгин – восьмикратный победитель «Гонки чемпионов»;

Дмитрий Брагин – чемпион России по кольцевым гонкам, трёхкратный победитель «Гонки чемпионов»;

Сергей Вязович – победитель ралли «Шёлковый путь» 2023 года в зачёте грузовиков;

Михаил Митяев – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам, победитель «Гонки чемпионов»;

Леонид Панфилов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;

Андрей Петухов – чемпион России по кольцевым гонкам;

Денис Ростилов – чемпион России по ралли;

Егор Санин – чемпион России по ралли-кроссу;

Михаил Симонов – чемпион России по кольцевым гонкам;

Александр Смоляр – бронзовый призёр чемпионата России по кольцевым гонкам;

Максим Туриев – чемпион России по картингу;

Рустам Фатхутдинов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;

Иван Чубаров – вице-чемпион России по кольцевым гонкам.