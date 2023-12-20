Экс-чемпион Ф-1 Шектер: Ферстаппен лучше всех, кто гонялся в моё время

Чемпион Формулы-1 1979 года южноафриканец Джоди Шектер высказался о нынешней звезде «Королевских гонок» и трёхкратном победителе чемпионатов голландце Максе Ферстаппене.

«Он лучше всех, кто гонялся в моё время. Разница же заключается в следующем: люди говорят, что в те дни они были настоящими мужчинами, поскольку рисковали жизнями. Машины часто ломались. Позднее я понял, что мне повезло. Моим крупнейшим успехом было остаться в живых, меня даже ни разу не отправляли в больницу на вертолёте.

Я начинал безрассудно, как и все, в молодости ты пытаешься проявить талант и отвагу. Макс так же себя вёл, мне нравилось, как он гонялся в начале карьеры, он не преклонялся перед другими пилотами. Потом вызрел и он. Гонки и тем более чемпионаты не выиграть, если сталкиваться с другими машинами», — приводит слова Шектера издание La Gazzetta dello Sport.