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Бывший гоночный инженер Квята, Сайнса и Риккардо покидает «Феррари»

Бывший гоночный инженер Квята, Сайнса и Риккардо покидает «Феррари»
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Руководитель академии «Феррари» Марко Матасса покинет свой пост, сообщает сайт итальянской гоночной команды.

Как сообщается, в должности главы программы молодых пилотов команды «Феррари» его сменит Джок Клиа, который в своё время работал гоночным инженером с такими известными пилотами, как Жак Вильнёв, Нико Росберг, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. С 2014 года Клиа трудился в системе «Феррари».

До присоединения к «Феррари» Матасса работал гоночным инженером в команде «Торо Россо». Во время работы в «Торо Россо» Марко Матасса успел посотрудничать в роли гоночного инженера с такими пилотами, как Даниил Квят, Карлос Сайнс-младший и Даниэль Риккардо. В «Феррари» сообщили, что Матасса покидает команду, чтобы принять новый вызов в карьере.

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