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Норрис и Палоу вошли в топ-3 гонщиков года по версии Autosport, Албон — 10-й, Перес — 50-й

Издание Autosport представило собственную версию рейтинга 50 лучших гонщиков по итогам 2023 года.

На первом месте ожидаемо расположился пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который завоевал титул чемпиона мира Формулы-1. На второе место рейтинга издание поместило Алекса Палоу, ставшего сильнейшим по итогам сезона в гоночной серии IndyCar. Замкнул тройку сильнейших гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Топ-10 гонщиков 2023 года по версии издания Autosport:

1. Макс Ферстаппен (Формула-1).

2. Алекс Палоу (IndyCar).

3. Ландо Норрис (Формула-1).

4. Калле Рованперя (WRC).

5. Фернандо Алонсо (Формула-1).

6. Льюис Хэмилтон (Формула-1).

7. Антонио Фуоко (WEC).

8. Ник Кэссиди (Формула-Е).

9. Джейк Деннис (Формула-Е).

10. Александер Албон (Формула-1).

Отметим также, что в список вошли такие пилоты Формулы-1, как Шарль Леклер (14-е место), Карлос Сайнс-младший (15-е место), Джордж Расселл (21-е место), Оскар Пиастри (26-е место), Нико Хюлькенберг (44-е место) и Серхио Перес, который замкнул рейтинг.