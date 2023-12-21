Норрис и Палоу вошли в топ-3 гонщиков года по версии Autosport, Албон — 10-й, Перес — 50-й

Издание Autosport представило собственную версию рейтинга 50 лучших гонщиков по итогам 2023 года.
На первом месте ожидаемо расположился пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который завоевал титул чемпиона мира Формулы-1. На второе место рейтинга издание поместило Алекса Палоу, ставшего сильнейшим по итогам сезона в гоночной серии IndyCar. Замкнул тройку сильнейших гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
Топ-10 гонщиков 2023 года по версии издания Autosport:
1. Макс Ферстаппен (Формула-1).
2. Алекс Палоу (IndyCar).
3. Ландо Норрис (Формула-1).
4. Калле Рованперя (WRC).
5. Фернандо Алонсо (Формула-1).
6. Льюис Хэмилтон (Формула-1).
7. Антонио Фуоко (WEC).
8. Ник Кэссиди (Формула-Е).
9. Джейк Деннис (Формула-Е).
10. Александер Албон (Формула-1).
Отметим также, что в список вошли такие пилоты Формулы-1, как Шарль Леклер (14-е место), Карлос Сайнс-младший (15-е место), Джордж Расселл (21-е место), Оскар Пиастри (26-е место), Нико Хюлькенберг (44-е место) и Серхио Перес, который замкнул рейтинг.