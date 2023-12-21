Карлос Сайнс рассказал, сколько хочет выиграть гонок в 2024 году

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился командными и личными целями на сезон-2023.

«Нельзя чего-то требовать от «Феррари», потому что команда первая требует этого от себя. Команда хочет победить в Формуле-1 с 2008 года. Это наша общая задача, и я могу лишь требовать, чтобы ситуация с машиной, которая явно не работает, изменилась. Но я выиграл одну гонку в 2022-м, ещё одну в 2023-м. Увидим, получится ли выиграть две в 2024-м – это моя цель», – приводит слова Сайнса Marca.

Напомним, Сайнс занял седьмое место в личном зачёте пилотов по итогам сезона-2023. Испанец набрал 200 баллов, а напарник по команде «Феррари» Шарль Леклер остановился на пятой строчке в таблице с 206 очками в активе.

Отметим, что «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов по итогам 2023 года.