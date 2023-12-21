Ферстаппен: после Абу-Даби я был очень болен пару дней и всё ещё восстанавливаюсь

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что до сих пор восстанавливается после симптомов болезни, появившихся у него по окончании последнего этапа минувшего сезона Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби.

«После Абу-Даби я был очень болен пару дней и всё ещё восстанавливаюсь. Знаете, приходилось проводить время в путешествиях, так что это не очень помогало. Теперь у меня будут две действительно приятные недели, когда я смогу просто расслабиться, не просматривать свои электронные письма и не думать ни о чём, что связано с Формулой-1.

Честно говоря, я должен извиниться перед своим инженером, потому что он отправил мне три электронных письма, относящиеся к следующему году, а я не ответил. Я видел его сегодня, так что наверстал упущенное! Вы знаете наши отношения, это броманс», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.