Крак назвал основные принципы, с помощью который «Астон Мартин» намерен добиться прогресса

Глава «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о своём видении по улучшению результатов команды в следующем сезоне Формулы-1. По мнению Крака, добиться успеха гоночный коллектив сможет при соблюдении трёх основных принципов.

«В первую очередь значение имеют безопасность, надёжность и рабочие процессы. Что касается операционной стороны, то нужно понимать, что если нам не удастся выкладываться на сто процентов в каждой сессии и на каждом мероприятии в течение всего года, то мы не сможем добиться максимальной производительности. Мы должны убедиться, что все эти условия будут соблюдаться», — приводит слова Крака Racingnews365.

По итогам прошедшего сезона Формулы-1 «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков.