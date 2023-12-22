Сайнс рассказал, что в выступлениях Ферстаппена пугает его больше всего

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил выступление гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппен в прошлом сезоне Формулы-1. Также Карлос поделился мыслями о выступлении «Скудерии» в 2023 году.

«Я считаю, что Максу не нужно было выкладываться на сто процентов во всех гонках, и это пугает меня больше всего. Вот почему я говорю «Феррари», что нам нужно улучшить результат не на четыре десятые, а на шесть. Мы должны понять, почему в гонке нам не хватает этого маленького шага. В субботу мы видим, что ушли не так уж далеко, но позже, в гонке, они впереди на три десятые или на полсекунды на круг, которые на финише превращаются в 30 секунд», — приводит слова Сайнса PlanetF1.

Ранее Макс признался, что считает себя похожим на своего отца Йоса.