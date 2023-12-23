На аукцион выставлен старинный Mercedes-Benz 1938 года. За него хотят около $ 2 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 25 января в Финиксе, штат Аризона, выставлен редкий Mercedes-Benz 540 K Special Roadster 1938 года выпуска.

Салон Mercedes-Benz 540 K Special Roadster Фото: rmsothebys.com

Отмечается, что изначально этот автомобиль был построен в кузове Cabriolet B и долгие годы находился в коллекции Джорджа Битгуда. После его смерти машина находилась в плачевном состоянии, но была восстановлена в США уже в кузове Special Roadster — самом востребованном у коллекционеров довоенных автомобилей Mercedes-Benz. Ожидаемая стоимость лота — $ 1,75-2,25 млн.

Bugatti Type 57 Cabriolet by Letourneur et Marchand 1939 года Фото: rmsothebys.com

Ещё одной жемчужиной аукциона станет Bugatti 1939 года — один из восьми созданных компанией Letourneur et Marchand кабриолетов на базе автомобиля Type 57. Эстимейт этой машины составляет от $ 900 тыс. до $ 1,2 млн.

Rolls-Royce Phantom II Continental Owen Drophead Sedanca Coupe 1934 года Фото: rmsothebys.com

Также более миллиона долларов организаторы планируют выручить за Rolls-Royce Phantom II Continental 1934 года. Предложенный экземпляр — один из 18 автомобилей, доработанных Герни Наттингом.

Shelby 289 Cobra 1963 года Фото: rmsothebys.com

Среди других ретроавтомобилей на этом аукционе будут представлены две модели Shelby: 289 Cobra 1963 года и 427 Cobra 1966-го. Кроме того, коллекционерам будут доступны для покупки Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso 1963 года и Aston Martin DB5 в кузове купе, выпущенный в 1965-м.