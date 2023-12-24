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Экс-пилот Ф-1 Палмер выделил лучшую гонку сезона-2023

Экс-пилот Ф-1 Палмер выделил лучшую гонку сезона-2023
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный эксперт Джолион Палмер поделился мнением насчёт лучшей гонки сезона-2023.

«В Лас-Вегасе было всё: драма на старте, драма в последнем повороте, огромное количество смелых обгонов и самых разных происшествий по ходу гонки. К тому же никто не был уверен, что Макс Ферстаппен в итоге победит.

У этого Гран-при выдался великолепный дебют. Городские трассы, возможно, не всем по душе. При это я сам не особо хочу, чтобы все гонки Формулы-1 проводились на городских трассах. Но если с точки зрения зрелищности гонка получится как в этом году в Вегасе – плохо точно никому не будет», – приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

Отметим, что Гран-при Лас-Вегаса прошёл в одноимённом городе с 16 по 18 ноября. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем воскресной гонки.

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