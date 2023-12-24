Экс-пилот Ф-1: победы Ферстаппена становятся нормальными, но это беспрецедентно

Бывший пилот Формулы-1, голландец Гидо ван дер Гарде высказался о трёхкратном чемпионе мира и соотечественнике Максе Ферстаппене.

«То, что сейчас переживается в Нидерландах, особенно. Если у вас есть человек, способный выиграть 19 гонок в сезоне и 10 из них выиграть подряд, это беспрецедентно. И мы не отдаём этому должного внимания. Это становится нормальным, хотя это не так.

Как аналитик и гонщик я знаю, как тяжело попасть в Ф-1, набрать очки и выиграть гонку. И теперь Ферстаппен выиграл 19 гонок и завоевал третий чемпионский титул. Это за пределами человека. Иногда гонки получались скучными, и в такие моменты выделялся только один момент, и это Ферстаппен», — приводит слова ван дер Гарде издание Racingnews365.