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Журналист из Саудовской Аравии: «Дакару» не хватает «КАМАЗ-мастер», категория обесценилась

Журналист из Саудовской Аравии: «Дакару» не хватает «КАМАЗ-мастер», категория обесценилась
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Журналист из Саудовской Аравии Ибрагим аль-Зубайди выразил разочарование в связи с отсутствием российской команды «КАМАЗ-мастер» на предстоящем ралли-марафоне «Дакар». Гоночный коллектив из России, многократный победитель престижного марафона, не выступит на нём второй раз подряд.

«С моей точки зрения ралли «Дакар» не хватает вишенки на торте. Нам не хватает присутствия российской команды «КАМАЗ-мастер» – титанов пустыни. Категория грузовиков обесценилась после того, как «КАМАЗ» был исключён по политическим причинам второй год подряд. Я надеялся, что они выступят в 2024 году. Скучаю по ним», — написал аль-Зубайди на своей странице в социальных сетях.

В 2024 году «Дакар» состоится с 6 по 19 января. Соревнования пройдут в Саудовской Аравии.

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