Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун высказался о повышении конкуренции в Формуле-1

Зак Браун высказался о повышении конкуренции в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о соперничестве среди команд. По мнению функционера, гонки Формулы-1 в ближайшем будущем станут более конкурентными.

«Мы видим прекрасные третьи сегменты, даже если посмотреть на время команд на девятой и 10-й позициях. Что касается борьбы за титул, то, вероятно, набор персонажей окажется тем же, но, думаю, Формула-1 станет более конкурентной. Чуть ближе к «Индикару», где в любой момент времени на победу претендуют многие гонщики, а судьба чемпионата редко решается рано.

Я ожидаю, что борьба станет плотнее, и для нашего спорта будет здорово, если вместо такого уровня доминирования мы увидим, как семь, восемь пилотов претендуют на победу каждый уикенд. Будет потрясающе, и, считаю, мы движемся в этом направлении», – приводит слова Брауна Autosport.

Материалы по теме
«Необходимо, чтобы команды были независимыми». Зак Браун — о «Ред Булл» и «Альфа Таури»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android