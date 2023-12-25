Зак Браун высказался о повышении конкуренции в Формуле-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о соперничестве среди команд. По мнению функционера, гонки Формулы-1 в ближайшем будущем станут более конкурентными.

«Мы видим прекрасные третьи сегменты, даже если посмотреть на время команд на девятой и 10-й позициях. Что касается борьбы за титул, то, вероятно, набор персонажей окажется тем же, но, думаю, Формула-1 станет более конкурентной. Чуть ближе к «Индикару», где в любой момент времени на победу претендуют многие гонщики, а судьба чемпионата редко решается рано.

Я ожидаю, что борьба станет плотнее, и для нашего спорта будет здорово, если вместо такого уровня доминирования мы увидим, как семь, восемь пилотов претендуют на победу каждый уикенд. Будет потрясающе, и, считаю, мы движемся в этом направлении», – приводит слова Брауна Autosport.