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Квят показал, как проводит Рождество в курортном месте

Квят показал, как проводит Рождество в курортном месте
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Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил своих подписчиков с Рождеством.

Россиянин выложил фото из курортного места, где наслаждается солнцем и беззаботной жизнью.

«С Рождеством всех!» — написал Квят, добавив эмодзи в виде новогодней ёлки, сложенных рук и сердца.

Фото: Соцсети Даниила Квята

Напомним, ранее 29-летний российский гонщик выражал интерес к участию в Супер Формуле, однако не вошёл в число участников азиатского автоспортивного чемпионата. Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Даниил провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота получить ему так и не удалось.

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