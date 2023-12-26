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Представлена игрушечная Ferrari, которая стоит дороже настоящего автомобиля

Представлена игрушечная Ferrari, которая стоит дороже настоящего автомобиля
Масштабная модель Ferrari 296 GT3
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Компания Amalgam представила модель автомобиля Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8 стоимостью £ 13,4 тыс. ($ 17 тыс.), что по текущему курсу составляет более полутора миллионов рублей. Отметим, что Ferrari 296 GT3 это та машина, на которой экипаж Роберта Шварцмана в этом году выиграл гонку «3 часа Барселоны».

Масштабная модель Ferrari 296 GT3

Масштабная модель Ferrari 296 GT3

Фото: amalgamcollection.com

Модель создана с помощью детальных фотографий и чертежей оригинального спорткара, а на её разработку специалисты Amalgam потратили более трёх тысяч часов. Кроме того, как сообщает компания, на создание каждой отдельной модели уходит более 300 часов.

Масштабная модель Ferrari 296 GT3

Масштабная модель Ferrari 296 GT3

Фото: amalgamcollection.com

При этом, согласно официальному сайту Amalgam, модель автомобиля может быть создана с учётом индивидуальных пожеланий покупателя. В общей сложности компания планирует выпустить 199 экземпляров модели.

Масштабная модель Ferrari 296 GT3

Масштабная модель Ferrari 296 GT3

Фото: amalgamcollection.com

Отметим, что это не самая дорогая модель Amalgam в масштабе 1:8. Цены на некоторые из них достигают £ 17 тыс. ($ 21,6 тыс.) — столько, к примеру, стоит модель Bentley Blower 1929 года или Alfa Romeo 8C 2300, на которой Тацио Нуволари выиграл Гран-при Монако 1932 года.

Масштабная модель Ferrari 296 GT3

Масштабная модель Ferrari 296 GT3

Фото: amalgamcollection.com

Добавим, что, по данным автосалонов и онлайн-площадок по продаже автомобиля, за сумму в полтора миллиона рублей можно приобрести настоящий автомобиль Haval, JAC, BAIC или Niva Legend.

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