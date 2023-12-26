Представлена игрушечная Ferrari, которая стоит дороже настоящего автомобиля

Компания Amalgam представила модель автомобиля Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8 стоимостью £ 13,4 тыс. ($ 17 тыс.), что по текущему курсу составляет более полутора миллионов рублей. Отметим, что Ferrari 296 GT3 это та машина, на которой экипаж Роберта Шварцмана в этом году выиграл гонку «3 часа Барселоны».
Масштабная модель Ferrari 296 GT3
Фото: amalgamcollection.com
Модель создана с помощью детальных фотографий и чертежей оригинального спорткара, а на её разработку специалисты Amalgam потратили более трёх тысяч часов. Кроме того, как сообщает компания, на создание каждой отдельной модели уходит более 300 часов.
Масштабная модель Ferrari 296 GT3
Фото: amalgamcollection.com
При этом, согласно официальному сайту Amalgam, модель автомобиля может быть создана с учётом индивидуальных пожеланий покупателя. В общей сложности компания планирует выпустить 199 экземпляров модели.
Масштабная модель Ferrari 296 GT3
Фото: amalgamcollection.com
Отметим, что это не самая дорогая модель Amalgam в масштабе 1:8. Цены на некоторые из них достигают £ 17 тыс. ($ 21,6 тыс.) — столько, к примеру, стоит модель Bentley Blower 1929 года или Alfa Romeo 8C 2300, на которой Тацио Нуволари выиграл Гран-при Монако 1932 года.
Масштабная модель Ferrari 296 GT3
Фото: amalgamcollection.com
Добавим, что, по данным автосалонов и онлайн-площадок по продаже автомобиля, за сумму в полтора миллиона рублей можно приобрести настоящий автомобиль Haval, JAC, BAIC или Niva Legend.