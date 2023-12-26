Култхард назвал гонщиков Формулы-1, которые способны работать на телевидении

Бывший пилот Формулы-1, британец Дэвид Култхард высказал мнение о том, кто из действующих пилотов Формулы-1 мог бы попробовать свои силы на телевидении.

«Один из очевидных кандидатов – Даниэль Риккардо, у него открытая улыбка, он отлично выглядит в кадре. Не думаю, что это может быть интересно Ферстаппену или Хэмилтону, а у Даниэля точно получится.

Есть ещё пара кандидатов – Джордж Расселл и Ландо Норрис. Они от природы чувствуют себя непринуждённо, и это важно, когда ты работаешь на телевидении. Эти парни сами по себе артисты», — сказал Култхард.

Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 34-летний Риккардо занял 17-е место в общем зачёте пилотов, набрав шесть очков. В Кубке конструкторов его команда заняла восьмое место с 25 очками.

Безоговорочным победителем сезона стал «Ред Булл». Его гонщики Макс Ферстаппен и Серхио Перес уверенно заняли первые два места в общем зачёте пилотов, а в Кубке конструкторов команда более чем на 400 очков опередила ближайшего преследователя — «Мерседес».