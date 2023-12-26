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Компания, отказавшая Ферстаппену в аренде «Мерседеса», извинилась перед ним

Компания, отказавшая Ферстаппену в аренде «Мерседеса», извинилась перед ним
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Прокатная компания Sixt принесла извинения гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, которому ранее было отказано в прокате автомобиля Mercedes AMG GT. Напомним, отказ был мотивирован правилами, согласно которым столь мощные автомобили можно брать только после 30 лет, когда водитель имеет достаточно опыта, чтобы справиться с соответствующей мощностью и скоростью. Ферстаппену сейчас 26 лет.

«Мы приносим извинения господину Ферстаппену. Он может арендовать у нас автомобиль, который ему нужен, в любое время. Конечно, нет никаких сомнений в его навыках водителя и опыте работы с мощными автомобилями», — говорится в сообщении Sixt.

Кроме того, в Sixt отметили, что в будущем для Ферстаппена будет сделано исключение, и подчеркнули, что их сотрудники всего лишь соблюдали действующие в компании правила. Также в фирме заверили, что Максу был предоставлен другой автомобиль премиум-класса.

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