Менеджер Ферстаппена рассказал о его первой реакции после отказа в аренде «Мерседеса»

Раймонд Вермюлен, менеджер голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, что его клиент был шокирован, когда получил отказ от компании Sixt в аренде автомобиля Mercedes AMG GT. По правилам фирмы, столь мощные автомобили можно брать только после 30 лет, а Максу сейчас 26.

«Макс был шокирован, когда ему не разрешили сесть за руль «Мерседеса», который он хотел. Он опытный гонщик Формулы-1, привыкший управлять мощными автомобилями, поэтому удивительно, что ему не разрешили сесть за руль этой машины — но таковы правила, поэтому он их соблюдал», — приводит слова Вермюлена PlanetF1.

Ранее сообщалось, что в Sixt принесли извинения Ферстаппену, отметив, что в будущем для него будет сделано исключение.