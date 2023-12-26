Риккардо — о травме: я не так крут, как парни из MotoGP — в больнице я стонал и жаловался

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился подробностями своей травмы, полученной во время тренировки Гран-при Нидерландов. Напомним, австралиец был вынужден перенести операцию после перелома и пропустил несколько этапов.

«Когда меня везли в больницу, мне казалось, что слон наступил мне на руку. Врач сказал, что у меня перелом и порекомендовал операцию. Меня познакомили с Ксавье Миром, а потом и Лэнс Стролл, который проходил лечение под его руководством, посоветовал работать с ним. Для меня это было и благословением, и проклятием, потому что этот врач работает со многими парнями из MotoGP, которые не являются обычными людьми.

Думаю, меня ждали в больнице с мыслью, что парни из Формулы-1, подобно пилотам MotoGP, являются сверхлюдьми, не чувствующими боли. А я понимал, что чувствую сильную боль. Я готовился плакать следующие 48 часов в этой больнице. Все врачи и медсёстры, которые мне помогали, были великолепны, они часто смеялись, потому что я вздрагивал, отстранялся и задавал вопросы о каждой игле, которая попадала мне в руку. Думаю, они просто ожидали, что я буду крутым парнем, как гонщик MotoGP. Но нет, я не такой.

Сам по себе перелом был весьма существенным, это было серьёзное раздробление кости на восемь частей. Кость, которую я сломал, находилась между запястьем и мизинцем. Даже просто потереть пальцем верхнюю часть руки было безумно больно. Может быть, я просто чувствую боль больше, чем другие. Я не знаю, но скажу прямо — да, я стонал и жаловался, потому что я не люблю боль, а кроме того у меня была сломана рука. При этом другая часть меня также говорила: «Да, тебе больно, но у людей травмы бывают и похуже. Люди попадают в более серьёзные несчастные случаи», — рассказал Риккардо в подкасте Beyond The Grid.