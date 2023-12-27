Марк Маркес: Ферстаппен — настоящий убийца, у нас один и тот же менталитет

Легендарный испанский мотогонщик Марк Маркес, который вместе с «Хондой» выиграл шесть чемпионских титулов MotoGP, поделился мнением о голландском пилоте команды Формулы-1 «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Мне очень нравится Макс Ферстаппен. В основном потому, что он настоящий убийца. Чтобы побеждать, вообще добиваться успеха, необходимо быть убийцей. Что это значит? Что тебя не волнует ничего, кроме одной священной цели – победы. Как достичь этой цели, как прийти к победе, на самом деле не имеет большого значения. Его главный приоритет — победа, и в этом отношении у нас один и тот же менталитет. Поэтому он мне очень нравится», — приводит слова Маркеса издание Racingnews365.