Ferrari создала модель в честь победы Шумахера. Таких машин будет только пять

Компания Ferrari выпустила специальную, особую версию спорткара 296 GTB — Assetto Fiorano. Этот автомобиль посвящён победе «Скудерии» на Гран-при Венгрии Формулы-1 2004 года — в тот день Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло заняли два первых места на финише, опередив ближайшего соперника на 40 секунд, а Ferrari досрочно завоевала Кубок конструкторов.

Автомобиль создан в честь победы на Гран-при Венгрии Ф-1 Фото: Ferrari

Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano будет выпущена в пяти экземплярах — и все они, как сообщает официальный сайт итальянской марки, проданы венгерским клиентам компании. Автомобиль украшен цифрой 1 на капоте, причём номер выполнен шрифтом Bianco King, как и на машине Михаэля Шумахера в сезоне-2004.

Интерьер Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Фото: Ferrari

Ferrari 296 GTB была представлена в 2021 году — это первая серийная модель марки с шестицилиндровым двигателем. Трёхлитровый двигатель автомобиля обладает мощностью 654 лошадиных силы, а вместе с электромоторами генерирует 819 сил. Сообщается, что до скорости 100 км/ч машина разгоняется до 2,9 секунды, а её максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Отметим, что недавно была представлена игрушечная модель Ferrari 296 GT3 — и она стоит дороже настоящего автомобиля.