Юки Цунода опроверг все слухи о заинтересованности в переходе в «Астон Мартин»

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о слухах, согласно которым он в будущем может присоединиться к «Астон Мартин».

«Повлияют ли слухи об «Астон Мартин» на мои шансы на переход в «Ред Булл»? Надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы в «Ред Булл» меня неправильно поняли, что я связываю своё будущее с «Астон Мартин» или с другой командой.

Я нахожусь в «Альфа Таури» и работаю с «Хондой» с 18 лет, мне просто нужно сосредоточиться на переходе в «Ред Булл», а не в «Астон Мартин» или другую команду. Надеюсь, они правильно понимают эти вещи, и, надеюсь, действительно рассматривают меня в будущем. Если я буду выступать хорошо, то я могу получить это место, но сначала я должен это продемонстрировать и привлечь к себе внимание.

Я увидел в социальных сетях слухи о том, что в «Ред Булл» думают, что я уже нацелен на переход в «Астон Мартин», и именно поэтому они не переводят меня в основную команду. Не знаю, правда это или нет, потому что это социальные сети, но я просто должен показать свою игру и убедить их, что я действительно подхожу для «Ред Булл», — приводит слова Цуноды Racingnews365.