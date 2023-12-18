Цунода рассказал, как повлиял на него приход Риккардо в «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» японец Юки Цунода высказался о приходе в команду опытного австралийца Даниэля Риккардо, до этого выполнявшего роль резервиста в «Ред Булл».

«Твой напарник всегда является главным соперником, но, как по мне, от него исходит хорошая обратная связь. Я уже многому научился у него, особенно это касается того, как он ведёт себя по отношению к команде. Для меня это нечто совершенно новое, даже отличное.

У нас нет времени, чтобы поговорить, но на собрании пилотов или во время работы с одной машиной мы общаемся. Мы разные гонщики со своим стилем и требуем разное от команды, и это хорошо, потому что это даёт мне представление о чём-то другом и возможность развиваться быстрее», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.