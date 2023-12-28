Риккардо рассказал о своих впечатлениях от тестов за рулём болида RB19

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо заявил, что получил удовольствие от тестов за рулём болида «Ред Булл».

«Что сделало тесты для меня действительно успешными, так это то, что да, машины эволюционировали и сильно изменились, но в их ДНК осталось то, что я по-прежнему помнил и что мне действительно нравилось в гоночных машинах.

Что мне больше всего нравится в болиде RB19, так это то, что я могу просто управлять им так, как хочу. На самом деле это не объясняет, что в этой машине замечательного, но объясняет, почему я так люблю её.

Я просто помню, как нажимал на газ. Как только я начал выжимать газ на 50 процентов, я сразу же поверил в то, что просто выжму эти оставшиеся 50 процентов и мне не придётся беспокоиться о машине или о том, как она себя ведёт. Быстрой машиной не всегда легко управлять. Какой бы классной и потрясающей ни была машина, ты всё равно должен научиться управлять ей», — приводит слова Риккардо PlanetF1.