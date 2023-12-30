Хорнер сравнил Ньюи с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о главном техническом директоре команды Эдриане Ньюи.

«Эдриан — важная часть нашей команды, и ему принадлежит большая заслуга в том, чего мы достигли. Но, конечно, за последние несколько лет его роль изменилась, и техническая команда, собранная им и возглавляемая Пьером Ваше, прекрасно справляется с работой, так что они не зависят от Адриана.

У него есть возможность приходить, уходить и работать параллельно над другими проектами. Думаю, это часть эволюции любой команды.

Знаете, я всегда был большим поклонником «Манчестер Юнайтед» — но не как фанат «Манчестер Юнайтед», а как персональный фанат Алекса Фергюсона. Посмотрите, [изначально из звёзд] у них был только Эрик Кантона, а потом остальные прибавили.

«Ред Булл» — это команда, которая стала сильнее благодаря Эдриану. Остальные члены команды прибавляют рядом с ним», — приводит слова Хорнера Autosport.