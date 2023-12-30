Берни Экклстоун: Шумахер был намного более безжалостным, чем Ферстаппен

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун сравнил действующего чемпиона Формулы-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и семикратного обладателя титула Михаэля Шумахера.

«В Максе Ферстаппене есть что-то от Михаэля Шумахера. Но Макс не настолько безжалостен, как Михаэль. потому что Михаэль никогда даже не думал о компромиссах. Шумахер был намного более безжалостным», – приводит слова Экклстоуна GPblog со ссылкой на DPA.

Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира, выиграв свой третий титул в карьере. Отметим, что все три титула были добыты Ферстаппеном подряд. Его команда «Ред Булл» также досрочно победила в Кубке конструкторов.

Михаэль Шумахер провёл в Формуле-1 19 сезонов, завоевав семь титулов чемпиона мира.