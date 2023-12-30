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Журналист назвал топ-5 самых влиятельных людей в Формуле-1

Журналист назвал топ-5 самых влиятельных людей в Формуле-1
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Журналист издания Racingnews365 Люк Меркс составил свой рейтинг пяти самых влиятельных людей в Формуле-1.

В список Меркса вошли двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, представляющий сегодня команду «Астон Мартин», экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун, бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, бывший президент Международной ассоциации автоспорта (ФИА) Жан-Мари Балестр и легендарный гонщик, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

Напомним, победителем общего зачёта пилотов сезона-2023 стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Его команда также стала безоговорочным триумфатором Кубка конструкторов, опередив ближайшего соперника — «Мерседес» — более чем на 400 очков.

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