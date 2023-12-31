Прототип Porsche, выступавший в Ле-Мане, выставлен на аукцион. За него хотят € 1,5 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который состоится 31 января 2024 года в Париже, выставлен гоночный спортпрототип Porsche 962C, на котором экипаж команды Repsol Brun Motorsport в составе главы коллектива Вальтера Бруна и пилотов Оскара Ларраури и Хесуса Парехи занял 10-е место в «24 часах Ле-Мана» 1991 года. Ожидаемая стоимость лота — € 1,2–1,5 млн.

Porsche 962C Фото: rmsothebys.com

Гоночная история этого Porsche также включает в себя гонку «430 км Нюрбургринга», в которой экипаж завоевал седьмое место, и ещё два этапа чемпионата мира по гонкам спорткаров сезона-1991: во Франции и Мексике.

Porsche 962C Фото: rmsothebys.com

По окончании сезона автомобиль был передан Joest Racing на реставрацию. Отмечается, что эта машина построена вокруг последнего монокока 962-й модели, созданного Porsche. Кроме того, после покупки инженеры Larbre Competition по желанию нового владельца могут доработать автомобиль для его возвращения на гоночную трассу.

Интерьер Porsche 962C Фото: rmsothebys.com

Напомним, в ноябре на другом мероприятии RM Sotheby’s с молотка ушёл Citroën DS3 WRC, на котором Себастьен Лёб выступал в чемпионате мира по классическому ралли в 2011 году. Правда, эту машину оценили куда скромнее — в € 713 тыс.