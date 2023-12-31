Риккардо: хочу ли я всё ещё стать чемпионом мира? Да

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал, что всё ещё надеется стать чемпионом Формулы-1.

«Я надеюсь стать лучшим гонщиком. Это то, над чем я работаю.

Это не изменит меня как человека. Следовательно, это не изменит мою дальнейшую жизнь. Да, у тебя появятся другие возможности, если ты хочешь добиться такого успеха, но я знаю, что мои мама и папа будут смотреть на меня одинаково, независимо от того, стану я чемпионом мира или нет.

Возможно, это немного меняет перспективу. Я всё ещё хочу этого и всё ещё глубоко внутри верю, что смогу это сделать, но на самом деле это не изменит ход моей жизни.

Я рассматриваю это как второй шанс сделать всё возможное на этом последнем этапе моей карьеры», – сказал Риккардо в подкасте Beyond The Grid.