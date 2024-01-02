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Хорхе Мартин: победа над Марком Маркесом сделает меня одним из лучших гонщиков в истории

Хорхе Мартин: победа над Марком Маркесом сделает меня одним из лучших гонщиков в истории
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Вице-чемпион MotoGP сезона-2023 Хорхе Мартин заявил, что в 2024 году его будет мотивировать конкуренция с шестикратным чемпионом мира Марком Маркесом, который также будет выступать на мотоцикле «Дукати».

«Цель на 2024 год – приехать на последний этап в Валенсию не с отставанием в 14 очков, а с достаточным отрывом, чтобы просто насладиться гонкой. Понятно, что сезон очень длинный, мы не должны допускать ошибок, но, очевидно, есть ещё один стимул — Марк Маркес на мотоцикле «Дукати».

Это будет очень интересно. Думаю, это очень хороший шанс для меня. У меня есть возможность победить одного из сильнейших или сильнейшего гонщика в истории.

Если мне удастся победить, я тоже смогу считать себя одним из лучших гонщиков в истории», – приводит слова Мартина Autosport со ссылкой на телеканал DAZN.

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