Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер отреагировал на прямолинейные высказывания Ферстаппена

Хорнер отреагировал на прямолинейные высказывания Ферстаппена
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал прямолинейные высказывания, которые порой делает пилот команды Макс Ферстаппен.

«Мы верим, что у наших пилотов есть свобода выбора. Они не роботы, у них есть своё мнение. И у Макса есть право голоса как у чемпиона мира. Он очень честный молодой парень, который привык открыто оценивать ситуацию так, как он её видит. И я думаю, что на самом деле это действует довольно отрезвляюще», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс добыл его по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.

Материалы по теме
Рейтинг: 16 лучших гонщиков 2023 года. Решите, кто же действительно сильнейший!
Рейтинг
Рейтинг: 16 лучших гонщиков 2023 года. Решите, кто же действительно сильнейший!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android