Хорнер отреагировал на прямолинейные высказывания Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал прямолинейные высказывания, которые порой делает пилот команды Макс Ферстаппен.

«Мы верим, что у наших пилотов есть свобода выбора. Они не роботы, у них есть своё мнение. И у Макса есть право голоса как у чемпиона мира. Он очень честный молодой парень, который привык открыто оценивать ситуацию так, как он её видит. И я думаю, что на самом деле это действует довольно отрезвляюще», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс добыл его по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.