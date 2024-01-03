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Хорнер рассказал, что будет делать Ферстаппен, если уйдёт из Формулы-1

Хорнер рассказал, что будет делать Ферстаппен, если уйдёт из Формулы-1
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилоте Максе Ферстаппене, отметив, что он не любит ажиотаж, связанный с гонками. По словам Хорнера, Ферстаппену просто нравится соревноваться.

«Максу не нравится вся эта шумиха, которая окружает Формулу-1. Он просто профессионально делает свою работу. Он опытный гонщик и твёрдо стоит на ногах. И, если он не будет участвовать в гонках здесь, он будет пилотировать машину GT или участвовать в гонках онлайн. Он живёт и дышит этим», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Ферстаппен стал чемпионом сезона Формулы-1 2023 года. Этот трофей стал для голландского пилота третьим подряд в «Королевских гонках».

Ранее Кристиан прокомментировал прямолинейные высказывания Макса.

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