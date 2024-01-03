Экс-глава Marussia Motors назвал главную ошибку компании

Генеральный директор Marussia Motors Андрей Чеглаков назвал главную ошибку автомобильной компании, производившей российские спорткары. По его словам, при ином распределении усилий у Marussia Motors была бы возможность получить часть рынка.

«На мой взгляд, наша главная ошибка была в том, что мы замахнулись на большие серии. Нужно было делать автомобиль тиражом в несколько десятков машин в год, может быть, чуть выше бюджетом. Это дало бы возможность действительно заключить долгосрочный альянс с кем-то из производителей по поводу движков и получить их инженерную экспертизу в поддержку. Это позволило бы вполне получить свой кусок рынка. Это, наверное, не были бы машины ценой семизначной, но вполне шестизначные большие цифры были достижимы», — рассказал Чеглаков на YouTube-канале Игоря Асанова.

Компания Marussia Motors существовала с 2007 по 2014 годы. За это время было собрано пять серийных автомобилей и 44 прототипа. Кроме того, у компании была своя команда Формулы-1, которая была закрыта после аварии Жюля Бьянки, приведшей к гибели пилота.

Отметим, что в ноябре был представлен новый российский суперкар Rossa, способный достигать 380 км/ч. Одним из его создателей выступил Игорь Ермилин, бывший главный конструктор Marussia Motors.