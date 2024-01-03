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«Через три дня «Ауди» отправится домой». Пятикратный чемпион «Дакара» — о шансах гибрида

«Через три дня «Ауди» отправится домой». Пятикратный чемпион «Дакара» — о шансах гибрида
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Пятикратный победитель ралли-рейда «Дакар» в зачёте внедорожников Нассер Аль-Аттия критически высказался, что гибридный автомобиль «Ауди» вновь столкнётся с трудностями, несмотря на разрешённую увеличенную мощность двигателя.

«Преимущество в мощности двигателей «Ауди» делает их претендентами на победу? Я даю им всего три дня, и они отправятся домой, вы видели это в Марокко и Арагоне после ста километров в прошлом году.

Организаторы разрешили «Ауди» увеличить мощность? Это не моё решение. Мы просто должны принять это, потому что у ФИА своё видение. В течение первых трёх дней мы увидим, насколько «Ауди» будет быстрой», — приводит слова Аль-Аттии Autosport.

Напомним, Аль-Аттия становился победителем «Дакара» в двух последних сезонах. Всего на счету катарского гонщика пять чемпионских титулов.

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