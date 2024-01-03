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Ушёл из жизни трёхкратный чемпион ралли «Дакар» Рене Метж

Ушёл из жизни трёхкратный чемпион ралли «Дакар» Рене Метж
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Трёхкратный победитель ралли «Дакар» легендарный французский автогонщик Рене Метж скончался на 82-м году жизни, сообщает Daily Sports Car.

Метж начал профессиональную карьеру в международных гонках в 1973 году. Он становился чемпионом «Дакара» в 1981, 1984 и 1986 годах. Также француз являлся многократным участником гонки «24 часа Ле-Мана». Помимо этого, он принимал участие в чемпионате Франции по супертурингу, чемпионате мира по гонкам на выносливость ФИА, чемпионате мира по спортивным автомобилям, чемпионате мира по турингу и в других гонках.

Метж является уроженцем города Монруж в северной части Франции, в департаменте О-де-Сен региона Иль-де-Франс. По окончанию карьеры гонщика он работал в качестве организатора различных ралли-марафонов.

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