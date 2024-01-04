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Создатели самого быстрого электромобиля займутся беспилотным такси. Запуск — в 2026 году

Компания Rimac Automobili в 2024 году представит своё первое высокоавтономное роботакси, а в 2026-м планирует запустить коммерческий проект на его основе, сообщает издание Autocar.

Проект будет создаваться совместно с Kia, и, по словам основателя и исполнительного директора Rimac Мате Римаца, «изменит жизни многих людей» благодаря доступному городскому транспорту на электрической тяге.

Каких-либо деталей относительно автономного автомобиля Римац не раскрыл, но предполагается, что он сможет ездить по дорогам без какого-либо участия человека. Кроме того, Римац отмечает, что будущая машина «будет совершенно иного типа».

Напомним, что Rimac Automobili в первую очередь известна своими электрогиперкарами, а автомобиль Rimac Nevera считается самым быстрым в мире серийным электромобилем.