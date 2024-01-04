Алеш Лопрайс рассказал, как решился вернуться на «Дакар» после смертельной аварии в 2023-м

Чешский гонщик Алеш Лопрайс дал комментарий по поводу своего решения участвовать в ралли-марафоне «Дакар» в 2024 году. Годом ранее, во время участия в соревнованиях, Лопрайс наехал на зрителя, из-за чего тот погиб. После этого Алеш сошёл с «Дакара»-2023.

«Дакар» 2023 года получился для меня действительно сложным. Ситуация была крайне тяжёлой. Я не был уверен, продолжать или нет, но решил двигаться вперёд. Мы провели пять тестовых сессий в Европе и приняли решение снова участвовать в «Дакаре». Так что я возвращаюсь и надеюсь, что мы станем ещё сильнее. Я приеду с тем же грузовиком, изменений почти нет. Только немного другое программное обеспечение для переключения передач. Ничего особенного, потому что грузовик и я идеально подходим друг другу. Он для меня как человек, будто живой. У меня есть огромное желание быть лучшим. Результат уже предопределён где-то во Вселенной, поэтому мы просто двигаемся вперёд», — приводит слова Лопрайса пресс-служба «Дакара».

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