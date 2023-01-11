Смертельная авария на «Дакаре»: лидер грузового зачёта сбил болельщика

Увы, ралли-марафон «Дакар»-2023 не обошёлся без смертельных аварий. Ралли-рейды — опасное дело, причём как для самих участников гонок, так и для болельщиков. Девятый этап ралли-марафона оказался смертельным для одного из болельщиков, решившим понаблюдать за спецучастком от Харада до Шайбы.

Что случилось?

Лидер общего зачёта чех Алеш Лопрайс на своём грузовике «Прага» готовился к преодолению очередной дюны — не слишком высокой и сложной, тем более для грузовика. Соответственно, чешский гонщик планировал взять препятствие на высокой скорости, не мешкая — единственно верный подход.



На вершине дюны стояли несколько болельщиков — для ралли-рейдов это нормально. Зрители иногда даже помогают пилотам ориентироваться на трассе, своим присутствием подсказывая, куда надо ехать на бездорожье. При этом болельщики — не самоубийцы: они оставляют достаточный «створ» посередине, через который все и проезжают.



Но, увы, не всем свойственно чувство самосохранения: болельщик из Италии решил встать не на вершине дюны, а за ней. Зачем? Ну, можно догадаться: хотел сделать как можно более эффектный кадр взмывающей вверх техники. При этом зритель полагал, что машина или мотоцикл окажется левее его. Как бы не так: «Прага» Лопрайса прыгнула ровно туда, где стоял итальянец…

На любительском видео момент удара снят не слишком чётко — оно, наверное, и к лучшему. Но, похоже, грузовик ударил болельщика по голове и сбил с ног, при этом не переехав. В состоянии шока зритель даже сумел подняться, однако, к сожалению, это не означало, что худшего удалось избежать. Итальянца срочно отправили на вертолёте в больницу, но он скончался ещё по пути…

Как накажут Лопрайса?

Уголовное преследование Лопрайсу не грозит: он ехал по трассе спецучастка, а все болельщики, находящиеся в этот момент рядом, сами несут ответственность за свои здоровье и жизнь. Недаром на билетах на гонки всегда присутствует надпись «Автоспорт опасен», а при организации ралли-рейдов местных жителей многократно предупреждают об опасности. Плюс ко всему видео свидетельствует, что Лопрайс не делал ничего необычного и чётко держался траектории.



Вместе с тем нельзя исключать, что Алеша дисквалифицируют. Ситуация неоднозначная. Правила гласят, что гонщик обязан остановиться, если у него произошёл инцидент с участием зрителя. Но как проверить, что пилот или кто-то из членов экипажа почувствовал, что что-то произошло? «Прага» в этот момент прыгала, в грузовике шумно, а удар — если он и был слышен или ощущался — легко было отнести на счёт камня или чего-то ещё.

Прецедент «КАМАЗ-мастер»

Впрочем, в 2019 году в похожей ситуации судьи не пощадили гонщика «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова. Тогда при преодолении дюны Каргинов взял правее обычной траектории и наехал на ногу замешкавшемуся болельщику. Россиянин уверял, что вообще не заметил инцидента, у самого болельщика претензий к пилоту и его команде не было, но стюарды выписали Андрею дисквалификацию.

Ситуации, однако, не совсем идентичные. Во-первых, тогда Каргинов всё-таки чуть отклонился от траектории, а Лопрайс ехал прямо по ней. Во-вторых, легко дисквалифицировать представителя «КАМАЗ-мастер», которая надоела всем своим доминированием и победит даже без одного экипажа (так на таком «Дакаре» и произошло). Другое дело — частник Лопрайс, на «Дакаре» ни разу не побеждавший… В общем, посмотрим, что решат стюарды.



Наконец, нельзя забывать и о чувствах самого пилота. Каково ему дальше выходить на старт после случившегося? Даже понимая, что Алеш сам ни в чём не виноват. А ведь 10 января у Лопрайса был день рождения…